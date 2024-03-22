7 gollü düelloda kazanan Portekiz

Portekiz, hazırlık karşılaşmasında karşılaştığı İsveç'i 5-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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7 gollü düelloda kazanan Portekiz
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22 Mart 2024 00:50
Portekiz, hazırlık karşılaşmasında karşılaştığı İsveç ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Portekiz, 5-2'lik skorla kazanmayı başardı. 

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Rafael Leao, 33. dakikada Matheus Nunes, 45. dakikada Bruno Fernandes, 57. dakikada Bruma ve 61. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti. 

İsveç'in golleriyse 58. dakikada Viktor Gyökeres ile 90. dakikada Gustaf Nilsson'dan geldi. 

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