6. Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi başlıyor

Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi'ne destek vermeye devam ediyor.

Haber; Sporx.com
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6. Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi başlıyor
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19 Nisan 2024 14:48
Türkiye'nin sporuna ve spor tarihine katma değer sağlayan önemli sporcuları, spor yorumcularını ve yöneticilerini; sporun her alanına ilgi duyan üniversite öğrencileriyle buluşturan 6. Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi, 20-21 Nisan'da BURC Öğrenci Merkezi'nde gerçekleşecek.

Yaptığı yatırımlarla Türk sporunun gelişmesine büyük kaynak ve katkılar sağlayan Bilyoner, etkinliğe bu yıl da destek veriyor. Zirvenin ana sponsorluğunu üstlenen Bilyoner; bu iş birliği kapsamında bir oturumu da sahipleniyor. 20 Nisan Cumartesi günü 17.00-18.00 saatleri arasında yapılacak oturum; Bilyoner CMO'su Simgül Madanoğlu, Bilyoner Kurumsal İletişim Direktörü Barış Kuyucu ve Türkiye'nin en önemli spor spikerlerinden, Bilyoner yorumcusu Ersin Düzen'in katılımıyla gerçekleşecek. Bilyoner oturumunda; sporda eğlence kavramının yanı sıra, eğlenceyi zenginleştiren yeni teknolojilerin etkisi ile sporda iletişim stratejileri konuşulacak.

Sponsor olduğu etkinlikleri düzenlediği oyunlarla renklendiren Bilyoner, Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi'ne de eğlence katacak. Etkinliği takip edenler, iki gün boyunca birbirinden keyifli oyunlara katılma fırsatı bulacak.

Spor dünyasında yaşanan son gelişmelerden sporda dijitalleşmeye, yeni nesil spor yayıncılığından spor ekonomisine kadar farklı konulara odaklanan Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi'nde, spor dünyasının önemli isimleri bir araya gelecek.

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