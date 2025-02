50 yıllık yutku: 882 maçlık Galatasaray arşivi

Galatasaray taraftarı 60 yaşındaki Metin Sağır, 50 yılda gittiği 882 maçın tüm kayıtlarını tuttu, biletlerden formalara geniş bir koleksiyon oluşturdu.



Stadyumda ilk maçı izlemeye kendisi gibi koyu bir Galatasaray taraftarı olan babasıyla 10 yaşında giden Sağır, o günden bugüne gittiği tüm maçların biletlerini biriktirmeye başladı. 50 yılda 882 maça giden Sağır, maçların skorlarını, takım oyuncularını ve diğer detayları not aldı.



Bu bilgileri defterlere not ederek, Galatasaray'ın yarım asırlık tarihini kayıt altına alan ve çok sayıda defter bitiren Sağır, defterlerin zarar görme ihtimaline karşın oluşturduğu arşivi dijital ortama aktardı.



Sağır, Galatasaray'ın yanı sıra diğer maçlara ilişkin de detaylı bilgileri not ederek, Türkiye'nin 50 yıllık futbol geçmişini arşivlemiş oldu.



Evinde ve deposunda maç biletleri, sayısız forma, atkı, takımının haberlerinin olduğu gazete kupürü, dergi, 50. yıl hatırası anahtar, analiz yaptığı defterler, 1997'de üretilen Galatasaray çikolatası ve çok sayıda sarı-kırmızı hatırayı saklayan Metin Sağır'ın en büyük hayali kulübün 1000. maçına takım otobüsüyle gitmek.



Sağır, ayrıca arşiv ve koleksiyonun Galatasaray Müzesi'nde oluşturulacak bir alanda sergilenerek, gelecek yıllara aktarılmasını istiyor.



- "İlk maçı yazdığım kağıt halen duruyor"



Çekmeköy'de yaşayan Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğduğunda babasının annesine sarı-kırmızı çiçekler aldığını söyledi.



Kardeşinin adının da Oktay olduğunu belirten Sağır, "Taraftarlığım 1974 yılında başladı. İlk defa Galatasaray-Giresunspor maçına gittim. Şu ana kadar 882 maça gittim. İlk maça gittiğimde maç analizlerini beyaz bir kağıda yazmaya başladım, o kağıt halen duruyor. Sonra kağıttan deftere geçtim, sayısız analiz defteri bitirdim. Sonra da bunları bilgisayarda dijital ortama geçirmeye başladım." dedi.



Sağır, 50 yıldır kaç gol atıldığı, maçın hangi statta oynandığı, kimin gol attığı, kiminle maçı izlediği gibi maça dair tüm detayları not ettiğini dile getirdi.



Takıma ait hatıraları sakladığını anlatan Sağır, şöyle konuştu:



"Avrupa'dan olsun, dünyadan olsun tüm maçları takip ediyorum, notlar tutuyorum. Ben bunları yazılı halde tutmayınca içim rahat etmiyor. Bende bir his var. 'Bu maçta 3 gol olacak' diyorum, 3 gol çıkıyor. Türkiye ve Galatasaray'ın 50 yıllık futbol arşivini tuttum."



"Eskiden fikstürler vardı, şimdi artık gazeteler fikstür vermiyor. Ben kendi fikstürümü kendim yazıyorum, bu yaşıma geldim hala devam ediyorum. Galatasaray'ın 50 yıllık arşivini tutmanın dışında Türkiye'nin de yine diğer maçların 50 yıllık arşivini tuttum. Şu an ben 1974 yılının Türkiye'sini, Almanya'sını İngiltere'sini sayarım."



- Ali Sami Yen'de son maçı oynadı



Sağır, Galatasaray'a ilişkin her şeyi koleksiyonuna kattığını dile getirerek, Galatasaray'ın 50. yılına ilişkin anahtar ile 2011'de Ali Sami Yen Stadyumu yıkılmadan önce taraftarlara yaptırılan son maça ait madalyanın kendisi için çok kıymetli olduğunu kaydetti.



Ali Sami Yen Stadyumu'nda taraftarların sahaya çıktığı son maçın kaptanlığını yapan Sağır, şunları anlattı:



"Son maçı ben oynadım. 40 bin kişi arasında taraftarlar anılarını yazdı, fotoğraflarımızı gönderdik. Bunların arasından son maçı oynayacak kişileri seçeceklerdi, beni de seçtiler, ben takım kaptanı oldum. Arşivimde yer alan Kopenhag maçına gittiğim forma ile stadyum yıkılmadan önceki son maçta giydiğim forma çok özel. Galatasaray'ın statta benim gözümle gördüğüm 1905'inci golünü Yunus Akgün Galatasaray-Alanyaspor maçında attı."



Metin Sağır, en büyük hayatinin 1000. maça Kemerburgaz tesislerinden takım otobüsünde oyuncularla birlikte gitmek olduğunu ve o günkü başkandan plaket almak istediğini söyledi.



- "Galatasaray Müzesi'nde bir köşem olsun isterim"



Arşivinin kendinden sonra da muhafaza edilmesini istediğini belirten Sağır, "Ben de Karıncaezmez Şevki gibi anılmak isterim. Karıncaezmez Şevki, Galatasaray'ın idollerinden biri. Bunları derleyip Galatasaray Müzesi'ne hediye etmek isterim. Orada bir köşem olsun isterim. Çünkü benden sonra da bunun devam etmesini istiyorum. Bunları yıllar sonra anılmak için de tutuyorum. Bunlar kaybolup gitsin istemiyorum." diye konuştu.



Sağır, gençliğinde saçları kıvırcık olduğu için çevresinin kendisini futbolcu Gabriel Sara'ya benzettiğini belirtti.



Son yıllarda sosyal medyayla birlikte taraftar kavgalarının çok arttığına dikkati çeken Sağır, skor taraftarı olunmaması gerektiğini söyledi.



Unutamadığı maç ve golleri de anlatan Metin Sağır, şunları kaydetti:



"Unutamadığım gollerden biri Gheorghe Popescu'nun Arsenal'e penaltıdan attığı 4. gol.1998 yılında Gheorghe Hagi'nin son dakika golü ve Hagi'nin Monaco'ya çok uzaktan attığı gol. Tabii Galatasaray'ı 74'ten beri takip ediyorum. Bence 3 önemli kadrosu vardı. 1988 kadrosu, 1996-2000 kadrosu ve Drogba ile Sneijder'li kadrosu. Bazı totemlerim var. Maç izlerken benim yanımda oturan hiç kimse bacak bacak üstüne atamaz, su, çay içemez, herhangi bir şey yiyemez. Konsantrasyonla izlenir, 90 dakika boyunca telefona bakmış bir insan değilim."