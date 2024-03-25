35 yaş üstü 'Çılgın Dadaşlar' maratonlarda başarı için ramazanda da hız kesmiyor

Erzurum'da "Çılgın Dadaşlar" olarak bilinen 35 yaş üstü master atletler, maratonlarda başarı için ramazanda da yoğun antrenman yapıyor.



Kentte uzun yıllar atletizm, voleybol, hentbol, cimnastik ve judo gibi branşlarda uluslararası hakemlik de yapan 67 yaşındaki antrenör Dursun Düzgün, 15 yıl önce çeşitli mesleklerde çalışan ya da emekli olan 35 ile 70 yaş üzerindeki kişilerin bir araya geldiği Palandöken Masterler Koşu Grubu'nu kurdu.



Gruba katılmak isteyenlerden yılda iki defa sağlık raporu ve doktor kontrolünden geçmelerini isteyen Düzgün, haftada 3 gün salon ve atletizm tartan pistinde yaz kış demeden antrenman yaptırdığı sporcuları maratonlara hazırlıyor.



Ramazanda da antrenmanlarını aksatmayan lisanslı sporcular, antrenör Düzgün'ün 40 yıllık tecrübesiyle katıldıkları birçok maratonda yaş gruplarında ilk 3'e girip kupa ve madalya kazandı.



Kendilerini "Çılgın Dadaşlar" olarak nitelendiren atletler, antrenör Düzgün ve grup koordinatörü Hikmet Maraşlı ile İstanbul Maratonu'na katılmak için ter döküyor.



- "İftara 1-2 saat kala bu performansı göstermek kimsenin harcı değil"



Antrenör Düzgün, AA muhabirine, 15 yıl önce "Çılgın Dadaşlar" olarak bilinen Palandöken Masterler Koşu Grubu'nu kurup sporcuları atletizm branşında uluslararası organizasyonlara hazırladıklarını söyledi.



Böyle bir ekibi çalıştırmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Düzgün, şöyle konuştu:



"Spor, bir insanın en yüksek verime ulaşabilmesi için ruhen ve bedenen yapmış olduğu egzersizlerin tümüdür. Sporun, öğrenmenin, okumanın yaşı yok. Spor yapanla yapmayan kesinlikle bir değil. Ramazanda hepimiz orucuz ve bu halde çalışıyoruz, iftara 1-2 saat kala gelip bu performansı göstermek kimsenin harcı değil. Biz çalışıyoruz, yağ yakıyoruz, emek harcıyoruz. 60 yıldır sporun içindeyim, atletizm ve diğer branşlarda uluslararası hakemlik yapıyorum. Sporcular genelde 'baba' ve 'hoca' diyor, beni sayıp severler, aslında çoğu benden büyük. Herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum. Evde, kahvede oturmaktansa gelip spor yapsınlar."



Düzgün, kentte yarı maraton organizasyonu düzenlenmesi için bir süre önce Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile görüştüklerini ve talebe olumlu bakıldığını dile getirdi.



- "Spor yaparak gençlere örnek olmaya çalışıyoruz"



Emekli öğretmen Yurdal Topçuoğlu, yıllar önce gençleri spora teşvik etmek amacıyla "yaşam boyu spor" adı altında başladıkları sporda atletizme yöneldiğini ve 10 yıldır İstanbul Maratonu başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlara katıldığını belirtti.



Türkiye'deki yol koşullarının çoğuna gittiklerini söyleyen 70 yaşındaki Topçuoğlu, "Benim ve çok sayıda arkadaşımın kupası var, yaş gruplarında kesin dereceye giriyoruz. Kardiyo ve egzersiz çalışmalarıyla tamamen vücudu dayanıklı ve kuvvetli hale getiriyoruz. Antrenmanları aksatmıyoruz, ayrıca en önemlisi gençlere spor yaparak örnek olmaya çalışıyoruz. Dursun hocamız hepimizi bu denli dayanıklı yaptıysa emeği çoktur. Erzurum'da spor tesisleri çok, sporun yaşı yok. Arkadaşlarımın çoğu 50'sinden sonra spora başladı." diye konuştu.



Spor sayesinde sağlıklı kaldığına dikkati çeken 74 yaşındaki Arslan Yakup Pirimoğlu ise "10 yıldır maraton koşuyorum, çok sayıda kupa ve madalya aldım. Gençlere örnek olmak için bu sporu yapıyorum. Bazıları 'Bu yaştan sonra bu iş yapılır mı?' diyor. Onlara aldırmadan devam ediyoruz. Alıştım artık, spor yapmazsam rahatsız olurum. Spora başlamadan önce şekerim 380 idi, şimdi şeker hastalığım kalmadı." dedi.



Erzurumspor'un eski oyuncularından 71 yaşındaki Alparslan Yılmaz da ailecek sporcu olduklarını ve sporu hiç bırakmadığını anlatarak, "Antrenör Düzgün nezaretinde koşu ve kondisyon çalışmalarına devam ediyoruz. 70 yaş üzeri Türkiye şampiyonluğum, madalya ve kupalarım var. Önümüzde İstanbul Maratonu var, arkadaşlarımızla 42 kilometre koşmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.





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