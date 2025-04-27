3. Lig'e yükselmeyi garantileyen 12 Bingölspor'dan coşkulu kutlama

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 12 Bingölspor'un taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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3. Lig'e yükselmeyi garantileyen 12 Bingölspor'dan coşkulu kutlama
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27 Nisan 2025 20:05
Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 12 Bingölspor'un taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.  12 Bingölspor, ligin 25. haftasında sahasında karşılaştığı Batman Kayra Spor'u 7-0 mağlup etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından 12 Bingölspor şampiyonluğunu ilan etmesiyle binlerce taraftar sahaya indi.

Bingöl ekibinin başkanı Mehmet Engin Özturan ve futbolcular, sahada taraftarla şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, şehir merkezinde tur attı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Bingölspor'u tebrik ederek, "Hasret nihayet mutlu sonla bitti. 12 Bingölspor şampiyon. Tebrikler 12 Bingölspor, tebrikler Bingöl. Bu şampiyonluk Bingöl'e çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Maçı, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve vali yardımcıları izledi.

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