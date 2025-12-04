3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel çocuklar Hipodrom.com Atla Terapi Merkezi'nde buluştu

"Çocukların yanında olabilmek benim için büyük bir mutluluk"

Hipodrom.com, Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği Hipodrom.com Atla Terapi Merkezleri'ne verdiği desteği sürdürürken, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.Veliefendi Hipodromu Hipodrom.com Atla Terapi Merkezi'nde bir araya gelen çocuklar, atlarla vakit geçirerek hipoterapinin iyileştirici etkilerini yaşadı. Atların sakin ve ritmik hareketleri, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine sağladığı katkıları bir kez daha ortaya koydu. Hipodrom.com Atla Terapi Merkezi'nin çocukların dünyasına dokunan iyileştirici deneyiminin merkezde olduğu etkinlikte, minik katılımcılar atlarla kurdukları bağ sayesinde hem güçlendirici hem de umut veren anlar yaşadı.Hipoterapinin çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine sağladığı katkılar görünür olurken, etkinliğede katılarak bu özel günün önemini vurguladı. 2025 yılında Gazi Koşusu için hazırlanan reklam filmiyle Hipodrom.com ile uzun soluklu bir birlikteliğe başlayan Karayel, bu iş birliğini toplumsal fayda yaratan projelerde sürdürmekten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Hipodrom.com ailesiyle yollarımızın kesişmesi benim için sadece bir iş birliği değil; hayatımda çok özel bir yere sahip olan atçılık kültürünü daha geniş kitlelere anlatma fırsatı. Bu projede yer almak, çocukların yanında olabilmek ve bu tutkumuzu birlikte yaşamak benim için büyük bir mutluluk.", etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hipodrom.com olarak, at yarışı dünyasını dijitalleşme ve inovasyonla dönüştürürken toplumsal faydayı da iş modelimizin merkezine koyuyoruz. Hipodrom.com Atla Terapi Merkezleri, bizim için yalnızca bir sosyal sorumluluk projesi değil; çocuklarımızın dünyasına doğrudan dokunan, onların gelişimine uzun vadeli katkı sağlayan çok kıymetli bir alan. Bugün TOFD ile gerçekleştirdiğimiz buluşma, bu iyilik yolculuğunun daha da güçlendiğini gösteriyor. Tekerlekli sandalye bağışımızla bu desteği genişletmiş olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu proje, çocuklarımızın dünyasına yeni ışıklar katan ve uzun vadeli bir iyilik yolculuğu olarak ilerleyen bir alan yaratıyor."ise desteklerini artırarak devam ettireceklerini vurgulayarak, "Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı, Hipodrom.com Atla Terapi Merkezleri'nin kapsayıcı yapısını güçlendirecek şekilde her yıl daha da geliştiriyoruz. TJK ve TOFD ile yürüttüğümüz bu önemli projeyi daha fazla çocuğumuza ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız, çocuklarımızın hayatlarında gerçek bir fark yaratmak ve bu alanda kalıcı bir iyilik hareketi oluşturmak" dedi., etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Daha duyarlı ve daha sürdürülebilir bir dünyanın oluşmasında hepimize büyük sorumluluk düşüyor. TJK ve Hipodrom.com iş birliğiyle gerçekleştirilen bu örnek duruşun birçok kişiye ve kuruma ilham olmasını diliyorum. Bu iyilik yolculuğunun bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Bu özel ve anlamlı günde burada bulunan herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ayrıca Hipodrom.com Atla Terapi Merkezi'nin kıymetli yöneticilerine ve çocuklarımıza birer abi, abla, anne ya da kardeş olan tüm eğitmenlere de özel bir teşekkür iletmek istiyorum."Etkinlik kapsamında Hipodrom.com, Türkiye Jokey Kulübü ve TOFD, Hipodrom.com Atla Terapi Merkezi'nde çocuklarla birebir vakit geçirerek onların deneyimlerini yakından gözlemledi. Gün boyunca hem aileler hem de çocuklar için düzenlenen etkileşimli aktivitelerle merkezde sıcak ve destekleyici bir ortam oluşturuldu. Ayrıca ihtiyaç sahibi bireylere sandalye bağışı da gerçekleştirilerek destek alanı genişletildi. Hipodrom.com, bu buluşmayı yıl boyunca sürdürülecek toplumsal fayda çalışmalarının önemli bir parçası olarak konumlandırıyor.