20 Kasım Pazar günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...



ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Erzurumspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni hocası Ersun Yanal ile çıktığı ilk maçta güçlü rakibi Alanyaspor karşısında tutunamayan Antalyaspor, Erzurum deplasmanında puan peşinde olacak. Mehmet Özdilek ve oyuncuları ise geçen hafta Trabzon deplasmanında çok iyi mücadele vermesine rağmen başarılı olamamıştı. Ben bu hafta daha istekli bir oyun bekliyorum. Açıkçası taraf bahsi açısından karşılaşmanın tahminini zor görüyorum. Bu sebeple de size alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihini öneriyorum.



KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Arka arkaya aldığı kötü sonuçlar sonrası hoca değişikliğine giden Gençlerbirliği, bu değişiklikten de istediği verimi alamadı ve Fenerbahçe karşısında adeta varlık bile gösteremedi. Açıkçası bu kadro ile işleri hiç kolay değil. Ben kolay kolay da toparlayabileceklerini sanmıyorum. Kasımpaşa ise ligin iyi ve sert takımlarından birisi, geçen hafta Konya deplasmanında çok şanssız bir kayıp yaşamış olsalar da bu maç için favoriler. Ancak maç öncesinde İrfan Buz ile yollar ayrılırken, Fuat Çapa'yı takımın başına getirdileri. Fuat Çapa, Kasımpaşa'yı yakından tanıyan ve daha önce Paşa'da görev yapmış bir teknik adam. Ben ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyorum.



ALANYASPOR - KONYASPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lige harika başlangıç yapan ve hem oynadığı futbol hem de aldığı sonuçlarla dikkat çeken Alanyaspor, liderlik koltuğunu kimseye bırakmak istemiyor. Açıkçası bu seviyede oynamaya devam ederlerse bence lig sonuna kadar en azından ilk 3-4 içerisinde kalmayı başaracaklardır. Çağdaş hoca ve öğrencileri bu hafta ise İsmail Kartal'ın Konyaspor'u ile karşılaşacaklar. Son 2 haftada aldığı 6 puanla büyük moral kazanan Konya'nın bu deplasmanda sürpriz yapacağını zannetmiyorum. 1 seçimi ideal tercih olacak gibi duruyor.



FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 10. Haftanın dev mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Lige özellikle transfer dönemindeki hareketliliği sonrası favorilerden birisi olarak başlayan Fenerbahçe cephesinde moraller yerinde. Özellikle Ankara deplasmanında alınan 5 gollü galibiyet ve kupada rahat geçilen Sivas Belediye maçı sonrası tüm gözler derbiye çevrilmiş durumda. Açıkçası burada alınacak 3 puanın ben hem zirve yarışında Fenerbahçe'yi ön plana çıkartacağını hem de rakibi Beşiktaş'ı devre dışı bırakacağını düşünüyorum. Sarı Lacivertli ekipte şu anda Samatta ve Nazım dev derbide forma giyemeyecekler, Gökhan'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Beşiktaş tarafında ise özellikle Başakşehir karşısında alınan galibiyetin ve zirveye tekrar tutunmanın mutluluğu var. Onlar da Kadıköy'de kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Ben iki takım adına da keyifli bir maç olmasını bekliyorum. 2,5 üst seçiminin de ideal tercih olacağı kanısındayım.



MILAN - FIORENTINA



GÖLGE ADAM: Serie A'da lider Milan sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Milan, Napoli galibiyetinin ardından Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lille ile 1-1 berabere kaldı. Yorucu bir maç oynadılar. Fiorentina ise 3 maçlık galibiyet hasretine kupada son verdi. Deplasmanda Udinese'yi 1-0 ile geçtiler. Milan uzun yıllar sonra ligde buraları gördü. İbrahimovic'in performansı onlar için büyük avantaj. Henüz lige kaybetmediler. Fiorentina dalgalı bir performans gösteriyor. Benevento karşısında iç sahada aldıkları 1-0'lık mağlubiyet buna bir örnek. Ben Milan'ın liderlik koltuğunu bırakacağını düşünmüyorum. Önerim Ms1.



NAPOLI - ROMA



GÖLGE ADAM: İtalya Serie A'da haftanın önemli mücadelesinde Napoli sahasında Roma'yı konuk edecek. Roma hafta ortasında Cluj deplasmanda kazanarak, galibiyet serisini 5 maça çıkardı. 10 maçtır kaybetmiyorlar. Lider Milan'ın sadece 3 puan gerisindeler. Napoli ise ligin son haftasında sahasında Milan'a kaybetti. İtalyan medyasında oyuncuların maaşlarını alamadıkları için huzursuz oldukları konuşuluyor. İki takım arasında oynanan son 10 maça baktığımızda 7 mücadelede karşılıklı gol olduğunu görüyoruz. Napoli'de Milan maçında kırmızı kart gören Bakayoko olmayacak. Roma, Avrupa Ligi yorgunu olabilir. Napoli iç sahada gol bulacaktır. Önerim karşılıklı gol var.



ST. ETIENNE - Lille



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'in 12'nci haftasında zirve takibini sürdüren Lille deplasmanda St. Etienne'ye konuk olacak. Ev sahibi ekip, lige 3'te 3 ile başlayıp bir ara liderliğe kadar yükselse de kalan 8 maçın 7'sinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Her geçen gün daha kötü oynuyorlar. Son olarak Brest'ten 45 dakikada 4 gol yediler. Lille ise hem Avrupa hem de ligde yoluna devam ediyor. Hafta ortasında önemli isimlerin bir kısmını dinlendirdiler. St. Etienne oyun olarak hiç ışık vermiyor. Lille ise hücumda etkili bir görüntü çiziyor. Bu deplasmanda da en az 2 gol bulurlar. Önerim deplasmanda 1.5 üstü.



