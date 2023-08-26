289. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde sonuçlar!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen güreşlerde, Nedim Gürel başpehlivan oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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289. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde sonuçlar!
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26 Ağustos 2023 22:03
 Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 289. geleneksel yağlı güreşlerde Nedim Gürel, başpehlivan oldu.

Çeşitli kategorilerde toplamda 600'e yakın güreşçinin mücadele ettiği güreşler öncesinde davullar eşliğinde belediye binasından hareket edildi. Güreş Ağası Seyhan Arslan'ın karşılanmasının ardından Gazi Yakup Bey Türbesi ziyaret edilerek, Atatürk büstüne çelenk konuldu. Resmi açılış ve bayrak töreniyle beraber güreşçiler er meydanına indi.

Güreşlerin finalinde Nedim Gürel ile Mustafa Batu karşılaştı. Normal süresinde yenen olmayınca, puan usulüyle Nedim Gürel rakibini mağlup ederek başpehlivan oldu.

Güreşleri, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve çok sayıda vatandaş da izledi.

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