28 yaşındaki futbolcu, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybetti

İspanya'da La Liga ekibi Valencia CF, Paterna, Eldense ve Torre Levante'de forma giyen Jose Castillejo, İspanya'yı vuran sel felaketinde yaşamını yitirdi.

Haber; Sporx.com
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28 yaşındaki futbolcu, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybetti
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01 Kasım 2024 16:49
İspanya'nın Valensiya şehrini vuran sel nedeniyle 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenler arasında Valencia altyapısından yetişen ve Eldense'nin de formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu Jose Castillejo da vardı.

VALENCIA'DAN AÇIKLAMA

Valencia Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altyapımızda U18 seviyesine kadar forma giyen Jose Castillejo'nun sel felaketinde hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Castillejo'nun forma giydiği diğer kulüplerden Eldense de, "2015/2016 sezonunda takımımızın formasını giyen Jose Castillejo'nun 28 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

CASTILLEJO KİMDİR?

29 Şubat 1996'da doğan Castillejo, Valencia Akademisi'nde futbola başlamıştı. Ağırlıklı olarak İspanya İkinci Lig B kademesi takımlarında forma giyen oyuncu 2015-2016 sezonundan beri Eldense için oynuyordu.

Castillejo kariyeri boyunca Torre Levante, Paterna, Bunol ve CD Roda gibi takımlarda da oynamıştı. Oyunu 2020/21 sezonunda Vilamarxant'ta oynarken koronavirüs salgını sırasında futbolu bırakmıştı.

 

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