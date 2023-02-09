250 daireli rezidans yerle bir oldu

Hatay'ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı'nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu. Rezidans enkazı havadan dronla görüntülenirken, yapının depremde havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildiği, sokaktaki başka binaya da hasar verdiği görüldü.



Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekiplerince çalışmalar sürdürülürken, inşaatı yapan şirketin, 2013'te rezidansın fotoğraflarını sosyal medyadan 'Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans' notuyla paylaştığı ortaya çıktı.



Rezidansın bulunduğu sokaktaki 12 katlı başka bina da deprem nedeniyle yıkıldı. Rezidans ve diğer apartmanda enkaz altındakileri kurtarmak için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Enkazda yakınları olanlar ise yapının yakınında gelecek iyi haberleri bekliyor.









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