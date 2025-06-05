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Ekvador-Brezilya
02:00
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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı'nın hedefi şampiyonluk

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Takımı'nda hedef 2 kere finalde kaybettikten sonra şampiyon olmak.

calendar 05 Haziran 2025 14:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı'nın hedefi şampiyonluk
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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, 2025 IWBF Dünya Şampiyonası'nı birincilikle tamamlamayı hedefliyor.

Yalova'nın Termal ilçesindeki bir otelde kampa giren milli takım, 12-20 Haziran'da Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek 2025 IWBF Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli takım, şampiyonada Avustralya, Kanada, İsrail ve Almanya ile A Grubu'nda yer alıyor.


Başantrenör Kemal Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 aydır turnuvaya hazırlandıklarını ve Yalova kampını yoğun geçirdiklerini söyledi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Okur, şöyle konuştu:

"Bu üçüncü ve son kampımız. Buradan Brezilya'ya gideceğiz. Daha önce iki kez finalde kaybettik. Hedefimiz şampiyon olmak. Çocuklarımız ve teknik ekibimiz fedakarlık yaparak Kurban Bayramı'nın olduğu günde bile çalışmalarına devam ediyor. Tek hedefimiz var, o da şampiyon olmak."

Okur, ilk maçı 13 Haziran'da İsrail'le yapacaklarını anlatarak, "Grubu birinci bitirmek istiyoruz. Karşı grubun iyi takımları var. İngiltere ve ABD iyi bir şekilde hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Baran Oğuz da kupayı kaldırmak istediklerini belirterek, "Bu kez ikinci değil, dünya şampiyonu olmak istiyoruz." dedi.

Milli sporcu Arda Albayrak da hazırlık sürecinin iyi geçtiğini vurgulayarak, "Süper Lig'de iyi olan takımlarla hazırlık maçları yaptık. İkinci kampımızda daha farklı bir hazırlık sürecimiz oldu. Son iki şampiyonayı ikinci olarak tamamladık, bu sefer madalyanın altın olmasını istiyoruz. Umarım gelecek." değerlendirmesinde bulundu.


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