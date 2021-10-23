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RİZESPOR - KASIMPAŞA

SİNAN BAYRAM:

KONYASPOR - KAYSERİSPOR

SİNAN BAYRAM:

GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR

SİNAN BAYRAM:

GÖZTEPE - TRABZONSPOR

SİNAN BAYRAM:

BRIGHTON - M. CITY

BURAK ŞEN:

B. MÜNİH - HOFFEHEIM

GÖLGE ADAM:

A. BIEFELD - DORTMUND

GÖLGE ADAM:

BOLOGNA - MILAN

GÖLGE ADAM:

LILLE - BREST

GÖLGE ADAM:

23 Ekim Cumartesi günü günü Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Rizesporr sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligde şu ana kadar gösterdiği performansla çok büyük hayal kırıklığı yaratan Rizespor 1 puanla adeta ligin dibine çakılmış durumda. Yeşil-Mavililer bir an önce kafasını kaldırıp puan almaya başlayamazsa ligin sonu hiç de parlak durmuyor. Kasımpaşa da aslında aynı rakibi gibi çok iyi puanlar alamadı. İki takım adına da final gibi bir maç olacak. Ben zorlu mücadelede alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihinin en ideal seçim olacağını düşünüyorum.Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta İstanbul'da Galatasaray karşısında gayet iyi mücadele etmesine rağmen çok gol kaçıran Konyaspor, ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu. İlhan Palut ve öğrencileri buna rağmen bence ciddi alkış almaya devam ettiler. Kayserispor ise Alanya ile belki de sezonun en unutulmaz maçlarından birisini oynadılar ve 6-3 gibi bir skorla yenilmelerine rağmen bence çok güzel bir maçın parçası oldular. Konya'da da ben keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Ev sahibini galibiyete daha yakın taraf olarak görüyorum. 1 seçimine yönelebiliriz.Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde başlangıcı iyi yapamasa da son maçlarda adeta kabuk değiştiren Giresunspor geçen hafta Rize karşısında ilk galibiyetini de aldı ve oldukça rahatladı. Hakan Keleş de ısrarcı olarak belki de ülkemizde az görülür bir istikrar örneği gösteren Karadeniz ekibi oldukça moralli. Gaziantep ise sanki bu sezon orta sıralarda bir aşağı bir yukarı seyredecek görüntüye sahip gibi gözüküyor. İki takımın da oyun yapısını düşündüğümde ben az gollü bir karşılaşma bekliyorum. 2,5 alt seçimi ideal tercih olacaktır.Süper Lig'de 10. Hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 1 ay sonra geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında 3 puan alan Göztepe cephesinde moraller oldukça yükselmiş durumda. El Maestro ile yoluna devam etme kararı aldıktan sonra alınan bu 3 puan genç hocayı da biraz olsun rahatlattı. Lider Trabzonspor ise geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem liderlik koltuğunu aldı hem de namağlup şekilde zirveye yerleşmiş oldu. Tabi bu galibiyetin anlam kazanabilmesi için mutlaka bu tarz maçları da kazanmaları gerekiyor. Ben İzmir'de keyifli bir karşılaşma bekliyorum. KG Var seçimi de bence ideal tercih olacaktır.İngiltere Premier Lig'de Brighton & Hove Albion ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Graham Potter yönetimindeki Brighton'ın 8 haftada 15 puanla 4. sırada olması muhteşem bir performans. 8 haftada sadece Everton'a kaybeden Brighton, son 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmedi. Manchester City ile oynadığı 7 Premier Lig maçını kaybeden ve toplam 21 gol yiyen Brighton, son karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanarak güçlü rakibine muhteşem bir zafer elde etti. Ancak Pep Guardiola, mevcut kadroyla arka arkaya iki kez mağlubiyeti kabullenebilecek bir teknik adam değil. Manchester City maçın favorisi ve sahada da bunu en iyi şekilde gösterecektir. 2,5 üst bitmesini beklediğim maçta kazanan Manchester City olacaktır.Almanya Bundesliga'nın 9'uncu haftasında Bayern Münih sahasında Hoffenheim'i konuk edecek. Bayern, son 10 maçın 9'unu kazanmayı başardı. Sadece son iç saha maçında Frankfurt'a yenildiler. Hoffenheim ise orta sıralarda. 8 maçta 11 puan topladılar. Son olarak iç sahada Köln'ü 5 golle geçmeyi başardılar. Bayern, vites arttırdığı zaman önlerinde durmak kolay geldi. Bunu Benfica deplasmanında gördük. Ev sahibi ekip banko ancak oran nedeniyle alternatiflere yönelmek daha doğru. Münih'in işi ilk yarıdan bitireceğini düşünüyorum.Almanya Bundesliga'nın 9'uncu haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Arminia Bielefeld'e konuk olacak. Dortmund'u 3 maçlık galibiyet serisi Ajax deplasmanında sona erdi. Sarı-siyahlı ekip, Hollanda deplasmanında dağıldı. Bielefeld ise ligde galibiyeti olmayan 2 takımdan birisi. 8 maç sonunda 5 beraberlikleri var. Dortmund kalesini kapatmakta zorluk yaşıyor. Ajax mağlubiyetinin bu maça olumlu manada yansıması olacaktır. Dortmund gollü bir galibiyetle kendine gelir. Erling Haaland karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında Bologna sahasında Milan'ı konuk edecek. Milan, Atalanta ve Verona galibiyetlerinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya mağlup oldu. Konuk ekipte öncelik lig gibi gözüküyor. Zaten zor bir gruptulardı, onun için lige öncelik vermeleri oldukça normal. Bologna ise Empoli mağlubiyetinin ardından Lazio'yu mağlup edip, Udinese ile berabere kaldılar. Milan deplasmanda oynadığı son 4 maçın tamamını kazandı. Lider Napoli'nin Roma deplasmanına konuk olduğu haftada hata yapmazlar. Milan kazanır.Fransa Ligue 1'in 11'inci haftasında Lille sahasında Brest'i konuk edecek. Lille son 4 maçında sadece 1 kere kazanabildi. Oyun olarak geçen senenin oldukça gerisinde olduklarını söylemeye gerek yok. Clertmont mağlubiyetinin ardındna hafta ortasında Sevilla ile berabere kaldılar. Brest ise ligin galibiyet alamayan 2 takımından birisi. 10 maçta; 5 galibiyet, 5 beraberlikleri var. Lille'in kendine gelmesi için bir galibiyet serisi başlatması gerekiyor. Brest de ilk maç için gayet uygun bir rakip. Lille sahasında zorlanmadan kazanır.