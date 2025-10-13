13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-069'
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-167'
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

2026 Dünya Kupası'na katılan ülke sayısı 21'e yükseldi

Gana'nın da biletini almasıyla, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması kesinleşen ülke sayısı 21 oldu. ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacağı turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek.

calendar 13 Ekim 2025 16:52
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
2026 Dünya Kupası'na katılan ülke sayısı 21'e yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması kesinleşen ülke sayısı 21'e yükseldi.
 
Dünya Kupası Afrika Elemeleri son haftasında Komorlar'ı 1-0 yenen Gana, I Grubu'nu lider tamamlayarak organizasyona katılmayı garantiledi.
 
Gana'nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay ve Uruguay, şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.
 
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da düzenlenecek.
 
Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.