İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal deplasmanda Thomas Frank'in yönetimindeki Brentford'u 3-1 mağlup etti.



G-Tech Community Stadyumu'nda oynanan maçın Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gabriel Jesus, 50. dakikada Mikel Merino ve 53. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.



Brentford'un tek golünü ise 13. dakikada Bryan Mbuemo kaydetti. Brentford'da forma giyen milli futbolcu Yunus Emre Konak, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Arsenal 39 puanla ikinciliğini sürdürürken, galibiyet hasreti 4 maça yükselen Brentford 24 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Brighton'a konuk olurken, Brentford deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.



