2023 Türkiye Satranç Şampiyonası şampiyonu belli oldu

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'da sona erdi.



Güriş Holding sponsorluğunda Mirage Park Resort Otel'de gerçekleştirilen organizasyonda 10 sporcu, 9 tur boyunca mücadele etti.



Satrançta 1977 ve 1980 yıllarında Türkiye şampiyonu olan Ergun Gümrükçüoğlu anısına düzenlenen turnuvada, Mert Yılmazyerli şampiyon olurken, Adar Tarhan ikinci ve Alparslan Işık üçüncü oldu.



Organizasyonda sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalya, kupa ve nakdi ödül verildi.



Sporculara ödüllerini Türkiye Satranç Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Antalya Gençlik ve Spor İl Spor Müdürü Yavuz Gürhan ve Otel Genel Müdürü İbrahim Taşkın takdim etti.



Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, tören sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir turnuva düzenlediklerini belirterek, turnuvada 10 sporcunun bir hafta boyunca şampiyonluk için ter döktüğünü söyledi.



Türkiye şampiyonalarına eski şampiyonların isimlerini verdiklerini dile getiren Tulay, "Bu yılda 2023 Türkiye şampiyonamızı Ergün Gümrükçüoğlu adına düzenledik. Bir haftadır burada son derece güzel maçlar oynandı ve çok güzel bir Türkiye Şampiyonası gerçekleştirdik. Turnuvada 2023 şampiyonumuz büyük ustamız Mert Yılmazyerli oldu. Şampiyon sporcumuz Yılmazyerli ve diğer katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Federasyonumuza her zaman destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Bakanımız sayın Osman Aşkın Bak ile bu şampiyonamıza son 6 yıldır destek veren Güriş Holding'e desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Turnuvada Türkiye şampiyonu olan Mert Yılmazyerli ise, 22 yıldır satranç oynadığını dile getirerek, "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İkinci defa Türkiye şampiyonu oldum. Daha öncede 2021 yılında şampiyon olmuştum. Bundan sonraki hedefim reytingimi yükseltip A Milli Takım'da daha başarılı sonuçlar elde etmek" diye konuştu.





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