2019 WRC takviminde Türkiye müjdesi

Türkiye 2018 yılında başarıyla geride bıraktığı Dünya Ralli Şampiyonası'nda, 2019 WRC takviminde de yer almayı başardı.Dünya Motorsporları Konseyi üyesi olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı ile konsey vekil üyesi ve TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı 11 Ekim'de Paris'teydi. FIA Başkanı Jean Todt'un ev sahipliği yaptığı Dünya Motorspor Konseyi üçüncü toplantısında farklı branşların 2019 takvimleri ve kural değişiklikleri tartışılarak karara bağlandı.Toplantıda 2019 Dünya Ralli Şampiyonası'na Şili'nin de eklenmesi ve takvimin 14 yarış olması kararlaştırılırken, Türkiye Rallisi 2019 takviminin 11'inci yarışı olarak 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.Türkiye Rallisi, 8 yıl aradan sonra Eylül ayında Marmaris'te organize edilmiş, başta otoritelerin olmak üzere, yarışan takımlar ve sporcuların, organizasyonu takip eden yerli yabancı medya mensuplarının ve izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı.Orman ve deniz kenarı etapların sunduğu muhteşem görsellik 155 televizyon kanalı tarafından tüm Dünya'ya ulaştırıldı ve Marmaris 45 senelik Dünya Ralli Şampiyonası tarihinin en unutulmaz yarışlarından birisine sahne oldu.2019 Dünya Ralli Şampiyonası Takvimi şöyle;25-27 Ocak - Monte Carlo Rallisi15-17 Şubat - İsveç Rallisi08-10 Mart - Meksika Rallisi29-31 Mart - Fransa Rallisi16-28 Nisan - Arjantin Rallisi10-12 Mayıs - Şili Rallisi31 Mayıs-02 Haziran - Portekiz Rallisi14-16 Haziran - İtalya Rallisi02-04 Ağustos - Finlandiya Rallisi23-25 Ağustos - Almanya Rallisi13-15 Eylül - Türkiye Rallisi04-06 Ekim - Büyük Britanya Rallisi25-27 Ekim - İspanya Rallisi15-17 Kasım - Avusturalya Rallisi