18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu
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18 Nisan 2024 17:04
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 10-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, mücadele edecek 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 1. Grup'ta yer alacak.

Milli takım 1 Grup'ta Bulgaristan, Polonya, Fransa, Finlandiya, Avusturya, Ukrayna ve Portekiz ile karşılaşacak.

2. Grup'ta ise İtalya, Çekya, Belçika, Slovenya, Yunanistan, Romanya, İspanya ve Estonya mücadele edecek.

Türkiye grup karşılaşmalarını Sofya'da oynayacak.

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