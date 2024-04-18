18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 10-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, mücadele edecek 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 1. Grup'ta yer alacak.
Milli takım 1 Grup'ta Bulgaristan, Polonya, Fransa, Finlandiya, Avusturya, Ukrayna ve Portekiz ile karşılaşacak.
2. Grup'ta ise İtalya, Çekya, Belçika, Slovenya, Yunanistan, Romanya, İspanya ve Estonya mücadele edecek.
Türkiye grup karşılaşmalarını Sofya'da oynayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 10-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, mücadele edecek 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 1. Grup'ta yer alacak.
Milli takım 1 Grup'ta Bulgaristan, Polonya, Fransa, Finlandiya, Avusturya, Ukrayna ve Portekiz ile karşılaşacak.
2. Grup'ta ise İtalya, Çekya, Belçika, Slovenya, Yunanistan, Romanya, İspanya ve Estonya mücadele edecek.
Türkiye grup karşılaşmalarını Sofya'da oynayacak.
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