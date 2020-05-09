10 soruda Galatasaray'ın dünü, bugünü ve geleceği

Süper Lig'de yükselişe geçen Galatasaray'da Fatih Terim ve öğrencilerinin ligin kalanında neler yapacağı konuşuluyor.

10 soruda Galatasaray'ın dünü, bugünü ve geleceği
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09 Mayıs 2020 10:52
Koronavirüs salgını önceki son 10 maçının 8'ini kazanan diğer 2'sinden de beraberlikle ayrılan Galatasaray'da "Şimdi ve gelecekte neler olabilir?" sorusuna cevaplarınızı bekliyoruz.



 
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