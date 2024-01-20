1. Lig'de ilginç maç: Gole izin verdiler

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor evinde Bandırmaspor'u 2-1 yendi. Maçın son anlarında ev sahibi ekibin rakip takıma gol atması için izin vermesi gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de ilginç maç: Gole izin verdiler
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20 Ocak 2024 18:35
Son güncelleme 20 Ocak 2024 18:44
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Yalçın Koşukavak'ın ekibi Boluspor evinde Hüseyin Eroğlu'nun yönetimindeki Bandırmaspor'u ağırladı.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Boluspor 2-1 kazanırken goller; 45+1'de Veaceslav Posmac ve 90+7'de Adel Bettaieb'den geldi. Konuk ekip Bandırmaspor'un tek golü ise 90+10'da Mustafa Çeçenoğlu'ndan geldi.

GOLE İZİN VERDİLER

Maçın son anlarında ilginç olaylar yaşandı. Boluspor - Bandırmaspor maçının son anlarında hakem atışı sonrası Boluspor hızlı hücumda Adel Bettaieb ile golü buldu ve durum 2-0'a geldi.

Gol sonrası rakip oyunculara Bandırmasporlu oyuncuların büyük tepki göstermesi sonrası yapılan santranın ardından Bolusporlu oyuncular, Bandırmaspor'un gol atmasına izin verdi ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 30 puanda kalırken, Boluspor puanını 26'ya yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Boluspor deplasmanda Şanlıurfaspor'a konuk olurken, Bandırmaspor evinde Giresunspor'u ağırlayacak.

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