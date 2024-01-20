Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Yalçın Koşukavak'ın ekibi Boluspor evinde Hüseyin Eroğlu'nun yönetimindeki Bandırmaspor'u ağırladı.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Boluspor 2-1 kazanırken goller; 45+1'de Veaceslav Posmac ve 90+7'de Adel Bettaieb'den geldi. Konuk ekip Bandırmaspor'un tek golü ise 90+10'da Mustafa Çeçenoğlu'ndan geldi.
GOLE İZİN VERDİLER
Maçın son anlarında ilginç olaylar yaşandı. Boluspor - Bandırmaspor maçının son anlarında hakem atışı sonrası Boluspor hızlı hücumda Adel Bettaieb ile golü buldu ve durum 2-0'a geldi.
Gol sonrası rakip oyunculara Bandırmasporlu oyuncuların büyük tepki göstermesi sonrası yapılan santranın ardından Bolusporlu oyuncular, Bandırmaspor'un gol atmasına izin verdi ve karşılaşma 2-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 30 puanda kalırken, Boluspor puanını 26'ya yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Boluspor deplasmanda Şanlıurfaspor'a konuk olurken, Bandırmaspor evinde Giresunspor'u ağırlayacak.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Boluspor 2-1 kazanırken goller; 45+1'de Veaceslav Posmac ve 90+7'de Adel Bettaieb'den geldi. Konuk ekip Bandırmaspor'un tek golü ise 90+10'da Mustafa Çeçenoğlu'ndan geldi.
GOLE İZİN VERDİLER
Maçın son anlarında ilginç olaylar yaşandı. Boluspor - Bandırmaspor maçının son anlarında hakem atışı sonrası Boluspor hızlı hücumda Adel Bettaieb ile golü buldu ve durum 2-0'a geldi.
Gol sonrası rakip oyunculara Bandırmasporlu oyuncuların büyük tepki göstermesi sonrası yapılan santranın ardından Bolusporlu oyuncular, Bandırmaspor'un gol atmasına izin verdi ve karşılaşma 2-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 30 puanda kalırken, Boluspor puanını 26'ya yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Boluspor deplasmanda Şanlıurfaspor'a konuk olurken, Bandırmaspor evinde Giresunspor'u ağırlayacak.
🔸Boluspor - Bandırmaspor maçının son anlarında hakem atışı sonrası Boluspor hızlı hücumda golü buldu.
🔸Golün ardından Bolusporlu oyuncular, Bandırmaspor'un gol atmasına izin verdi.
🔸Karşılaşma 2-1 sona erdi.pic.twitter.com/nikQbNt9KC
— Sporxtv (@sporxtv) January 20, 2024