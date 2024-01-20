🔸Boluspor - Bandırmaspor maçının son anlarında hakem atışı sonrası Boluspor hızlı hücumda golü buldu.



🔸Golün ardından Bolusporlu oyuncular, Bandırmaspor'un gol atmasına izin verdi.



🔸Karşılaşma 2-1 sona erdi.pic.twitter.com/nikQbNt9KC



— Sporxtv (@sporxtv) January 20, 2024

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Yalçın Koşukavak'ın ekibi Boluspor evinde Hüseyin Eroğlu'nun yönetimindeki Bandırmaspor'u ağırladı.Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Boluspor 2-1 kazanırken goller; 45+1'de Veaceslav Posmac ve 90+7'de Adel Bettaieb'den geldi. Konuk ekip Bandırmaspor'un tek golü ise 90+10'da Mustafa Çeçenoğlu'ndan geldi.Maçın son anlarında ilginç olaylar yaşandı. Boluspor - Bandırmaspor maçının son anlarında hakem atışı sonrası Boluspor hızlı hücumda Adel Bettaieb ile golü buldu ve durum 2-0'a geldi.Gol sonrası rakip oyunculara Bandırmasporlu oyuncuların büyük tepki göstermesi sonrası yapılan santranın ardından Bolusporlu oyuncular, Bandırmaspor'un gol atmasına izin verdi ve karşılaşma 2-1 sona erdi.Bu sonucun ardından Bandırmaspor 30 puanda kalırken, Boluspor puanını 26'ya yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Boluspor deplasmanda Şanlıurfaspor'a konuk olurken, Bandırmaspor evinde Giresunspor'u ağırlayacak.