1. Lig'de 2025-26 sezonunda mücadele edecek ekipler belli oldu

- 1. LİG'DE 2025-26 SEZONU

Gelecek sezon 20 takımın katılımıyla oynanacak ligde 3 takım Süper Lig'e çıkacak. Ligin son 5 sırasındaki ekipler ise 2. Lig'e düşecek.Normal sezon maçlarının 8-11 Ağustos 2025'te başlayacağı lige 29 Aralık 2025'te verilecek aradan sonra 9-12 Ocak 2026'dan itibaren devam edilecek.Lig aşaması 2 Mayıs 2026'da tamamlanacak ligde daha sonra play-off maçları oynanacak. Ligde 7, 26, 30 ve 34. hafta karşılaşmaları hafta içi yapılacak.- YÜKSELENLERNesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta doğrudan 1. Lig vizesi alan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, 1. Lig'de ilk kez yer alacak.Antalya temsilcisini 1. Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak kariyerinin 7. şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı 1. Lig'de Kartalspor, Alanyaspor ve Gaziantep FK'yi Süper Lig'e, Kartalspor, Alanyaspor, Esenler Erokspor ve son olarak Serik Belediyespor ile 1. Lig'e çıktı.Sarıyer 2004-05'te veda ettiği 1. Lig'de gelecek sezon 25. kez yer alacak.Play-off finalinde Batman Petrolspor'a penaltı atışları sonucunda üstünlük kuran Artı Değer Vanspor, ilk kez 1. Lig'e yükseldi.2006-07'den beri profesyonel liglerde yer alan teknik direktör Murat Yıldırım'ın çalıştırdığı Artı Değer Vanspor, 2019-20'den itibaren kesintisiz olarak 2. Lig'de mücadele etti.- SÜPER LİG'DEN DÜŞENLERSüper Lig'e veda eden Bodrum FK, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor tekrar 1. Lig'de mücadele edecek. Ligde geçen sezon Süper Lig vizesi alan Bodrum FK, sadece 1 sezon yer aldığı Süper Lig'den düştü.Sivasspor, 2016-17'de, Hatayspor 2019-2020'de Adana Demirspor da 2020-21'de Süper Lig'e çıktıkları 1. Lig'e döndü.Bu 7 takım dışında Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Boluspor, Çorum FK, Erzurumsspor FK, Esenler Erokspor, Iğdır FK, İstanbulspor, Manisa FK, Pendikspor, Sakaryaspor ve Ümraniyespor da geçen sezon olduğu gibi yollarına 1. Lig'de devam edecek.Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ve Artı Değer Vanspor'un ilk kez yer alacağı ligde Sakaryaspor otuz sekizinci, Boluspor otuz üçüncü, Adana Damirspor ile Bandırmaspor otuz ikinci kez mücadele edecek.