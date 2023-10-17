Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur kura çekimi gerçekleşti.
İŞTE O EŞLEŞMELER:
Antalyaspor - 52 Orduspor
Kastamonuspor - Ayvalıkgücü
Gaziantep FK - Efeler 09 Spor
Gençlerbirliği - Mehmet Akif Üniversitesi
Menemen FK - Nevşehir Belediyespor
Arnavutköy - Gölcükspor
Konyaspor - Erbaaspor
Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı
Somaspor - Talasgücü
Fethiyespor - Tokat Belediye Plevnespor
Boluspor - Karaman FK
Adanaspor - Hacettepe FK
Sivasspor - Artvin Hopaspor
MKE Ankaragücü - Malatya Arguvanspor
Ümraniyespor - Orduspor 1967
Hatayspor - Sarıyer
Karacabey - Bornova
Erzurumspor - Diyarbekirspor
İstanbulspor - Kepezspor
Düzcespor - Kuşadasıspor
Alanyaspor- Kütahyaspor
İnegölspor - Derincespor
Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdman Yurdu
Altay - Aliağa
Kayserispor - Iğdır FK
Tuzlaspor - Çankaya Spor Kulübü
Kasımpaşa - Aksaray Belediyespor
Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor
Manisa FK - Pazarspor
İŞTE O EŞLEŞMELER:
Antalyaspor - 52 Orduspor
Kastamonuspor - Ayvalıkgücü
Gaziantep FK - Efeler 09 Spor
Gençlerbirliği - Mehmet Akif Üniversitesi
Menemen FK - Nevşehir Belediyespor
Arnavutköy - Gölcükspor
Konyaspor - Erbaaspor
Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı
Somaspor - Talasgücü
Fethiyespor - Tokat Belediye Plevnespor
Boluspor - Karaman FK
Adanaspor - Hacettepe FK
Sivasspor - Artvin Hopaspor
MKE Ankaragücü - Malatya Arguvanspor
Ümraniyespor - Orduspor 1967
Hatayspor - Sarıyer
Karacabey - Bornova
Erzurumspor - Diyarbekirspor
İstanbulspor - Kepezspor
Düzcespor - Kuşadasıspor
Alanyaspor- Kütahyaspor
İnegölspor - Derincespor
Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdman Yurdu
Altay - Aliağa
Kayserispor - Iğdır FK
Tuzlaspor - Çankaya Spor Kulübü
Kasımpaşa - Aksaray Belediyespor
Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor
Manisa FK - Pazarspor