Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son olarak 3. Tur kura çekimi gerçekleşti. İşte eşleşmeler...

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu!
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17 Ekim 2023 15:31
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur kura çekimi gerçekleşti.

İŞTE O EŞLEŞMELER:

Antalyaspor - 52 Orduspor

Kastamonuspor - Ayvalıkgücü

Gaziantep FK - Efeler 09 Spor

Gençlerbirliği - Mehmet Akif Üniversitesi

Menemen FK - Nevşehir Belediyespor

Arnavutköy - Gölcükspor

Konyaspor - Erbaaspor

Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı

Somaspor - Talasgücü

Fethiyespor - Tokat Belediye Plevnespor

Boluspor - Karaman FK

Adanaspor - Hacettepe FK

Sivasspor - Artvin Hopaspor

MKE Ankaragücü - Malatya Arguvanspor

Ümraniyespor - Orduspor 1967

Hatayspor - Sarıyer

Karacabey - Bornova

Erzurumspor - Diyarbekirspor

İstanbulspor - Kepezspor

Düzcespor - Kuşadasıspor

Alanyaspor- Kütahyaspor

İnegölspor - Derincespor

Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdman Yurdu

Altay - Aliağa

Kayserispor - Iğdır FK

Tuzlaspor - Çankaya Spor Kulübü

Kasımpaşa - Aksaray Belediyespor

Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor

Manisa FK - Pazarspor



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