Zico: "Şampiyon olmazsam Aziz Yıldırım beni kovuyordu"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Zico, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Türkiye'deki futbol ve Aziz Yıldırım ile olan ilişkisini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zico: 'Şampiyon olmazsam Aziz Yıldırım beni kovuyordu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2025 16:58
Fenerbahçe ile hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Arthur Zico, sarı-lacivertli takımdaki günlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir programda Fenerbahçe-Galatasaray derbisini büyük bir heyecanla anan Zico, derbinin atmosferine övgüler yağdırdı. Ayrıca, dönemin Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ile arasında geçen özel bir diyaloğu da paylaştı. 

"DÜNYANIN EN ÇILGIN DERBİSİYDİ"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında açıklamalar yapan Zico, "En çılgın taraftarlar Fenerbahçe'deydi. Dünyanın en çılgın derbisine şahit oldum, Fenerbahçe-Galatasaray. Onlar gerçekten fanatikler. Flamengo-Vasco derbisinden de daha ateşli geçiyor. Brezilya'nın en büyük rekabeti Gremio-Internacional'den de daha yoğun ve sert geçiyor." Dedi.

"ŞAMPİYON OLMASAYDIM KOVACAKTI"

Aziz Yıldırım hakkında konuşan Brezilyalı efsane, "Türkiye zordu! Derbileri kazandığım ve Fenerbahçe'nin 100. yılında şampiyon olduğum için çok mutluydum. Her maçı kazanmak zorundaydım. Başkan sözleşmeme, şampiyon olamazsam beni kovacağı maddesini koymuştu. Ben de 'Sen maddeyi koyabilirsin, şampiyon olacağız' dedim. Bir yıl daha bana katlanmak zorunda kaldı." İfadelerini kullandı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery