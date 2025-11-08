Zeynep Sönmez: 'İki yönümü harmanlamak istiyorum'

Bu yıl yakaladığı başarılarla öne çıkan milli tenisçi Zeynep Sönmez, servisindeki değişim sonrası agresif ve defansif yönünü aynı anda kullanabildiği bir oyun tarzına sahip olmayı amaçlıyor.Zeynep, hem Türk tenisi hem de kariyeri için ilklere imza attığı bir sezonu geride bıraktı. 23 yaşındaki Zeynep, Wimbledon'daki performansıyla açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.Bir sezonda 4 büyük turnuvada da ana tabloda yer alan ilk Türk kadın tenisçi ünvanını alan Zeynep, dünya sıralamasında da kariyerinin en iyi derecesi olan 69'unculuğa kadar yükseldi.Zeynep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni şeyler tecrübe ettiği ve dersler çıkardığı bir yıl olarak tarif ettiği 2025'te kendisi adına en unutulmaz anın, Wimbledon Turnuvası'nda 3. tur oynaması olduğunu belirtti.Önceki yıla göre oyununda en göze çarpan değişiklik ve geliştirmek istediği alanlar sorulan Zeynep, "Bence en büyük değişiklik servisimde oldu. Bu yeni çalışmaya başladığım bir şey değildi ama tabii çok zaman alıyor böyle detayların gelişmesi, değişmesi. Servis yüzdem ve servisimden puan çıkarma yüzdem yükseldi. Agresif ve defansif oyunu biraz daha iyi harmanlamak istiyorum. İki yönümü de aynı anda kortta kullanabilecek şekilde bir oyun tasarlamak istiyorum." dedi.Zeynep Sönmez, hızlı ayaklara sahip olmasının avantajını toprak zeminde daha iyi kullanmak istediğini dile getirerek "Toprak, bence çok fazla beceri gerektiren bir kort. Çünkü gerçekten yavaş, sürekli top için hazırlanman gerekiyor. Sert kortta özellikle top sana geliyor ama toprakta öyle olmuyor. Bence toprakta daha başarılı olabilirim. Önümüzdeki sene öyle olacağını düşünüyorum. Bu sene çok fazla toprağa hazırlanacak vaktim olmadı ve bazı sağlık sorunları yaşadım. Umarım önümüzdeki yıl toprak sezonu daha iyi olur benim için." ifadelerini kullandı.Yoğun bir maç trafiği olan 23 yaşındaki raket, fiziksel ve mental dayanıklılığını koruyabilmek için yaptıklarını şöyle anlattı:"Her akşam oturduğumda 'bugün ne yaptım ve yarın bir şeyi bile bugünden daha iyi nasıl yapabilirim'e odaklanmaya çalışıyorum. Antrenmanda genel olarak tenisi nasıl oynamak istiyorsam onu zihnimde oynamaya çalışıyorum. Maçlarda da hem geride olduğum hem rahat kazandığım hem de çekişmeli geçen bir maçın senaryosunu zihnimde oynuyorum. Maça çıktığımda her şey sanki daha önce yaşamışım da o an tekrar yaşıyormuşum gibi oluyor."Duygularını, isteklerini veya aniden aklına gelen şeyleri yazıya dökmenin konsantrasyonunu artırdığını ve evindeyken aile fertleriyle yemek yemeyi sevdiğini söyleyen Zeynep, maçlar öncesi yaptıklarını şöyle sıraladı:"Maçlardan önce her oyuncu gibi ben de gergin olabiliyorum. Ailem yanımda değilse annemle, küçük kuzenlerimle görüntülü konuşmayı çok seviyorum, beni rahatlatıyor. Onun dışında genel olarak klasik bir maç öncesi yemeği. Ya makarna ya pilav gibi bir şey yerim. Ondan sonra kulaklıklarımı takarım, müzik dinlerim. Genelde bir gün öncesinden aldığım maç notlarının üzerinden bir daha geçerim. Maça çıkmadan önce de böyle 5-10 dakika zihnimde tekrar maçı oynarım. Bu sefer en ideal, en oynamak istediğim şekliyle. Sonra (fitness ve mental antrenörü) Mehmet (Bayraktar) hoca ile sohbet ederiz. Ondan sonra da ısınırken yine müzik dinlerim."Dünya sıralamasında ilk 70'e giren ancak sezonun son bölümünde 113'üncülüğe gerileyen Zeynep, düşüşünde yaklaşık 8 ay çalıştığı antrenörler Marin Bradaric ve Izo Izudin'le ABD Açık öncesi yollarını ayırmasının etkili olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:"Sene başında zaten ekibimle konuşurken şöyle demiştim; 'Tenisin en iyi seviyesini görmek istiyorum.' O yüzden 1-2 turnuva dışında yıl boyunca hiç kolay turnuva kovalama gibi bir düşünceye girmedik. En iyi hangi turnuva varsa ona gitmeye çalıştık. Çünkü kendimi o seviyede görmek istedim. Neler yapabileceğimi, kapasitemi test etmek istedim. Bunun getirebileceklerini, götürebileceklerini farkında olarak yaptım. Kötü bir sezon geçirdiğimi düşünmüyorum. Antrenörlerime de çok teşekkür ediyorum. İkisi de bana çok şey kattılar. Ama bu sıralamaları kişilere bağlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer o şekilde bakarsak ben kariyerimin en büyük başarısını, yani Merida (Açık) şampiyonluğunu tenis antrenörüm yokken kazandım."Turnuva seçiminin klasmandaki puanlarını korumak için ne kadar önemli olduğunu bu yıl anladığını aktaran milli tenisçi, "2026 sezonundan itibaren çalışmak için anlaştığın bir antrenör var mı?" sorusu üzerine ise "Evet, konuştuğumuz biri var. 2026 sezonunda büyük ihtimalle beraber çalışmaya başlayacağız ama kesin olmadığı için şu an bir şey diyemiyorum." yorumunu yaptı.Zeynep Sönmez, kısa ve uzun vadeli hedeflerine ilişkin "Tabii ki tekrar ilk 100'e girmek istiyorum ama çok fazla rakamlara konsantre olmuyorum. Yarın, bugün antrenmanda yaptığımdan bir şeyi bile daha iyi yapsam benim için artı diye görüyorum. Gerçekten yarın ne olacağını bilmiyoruz. Çok uzun vadeli hedefler koymuyorum. Tabii ki hayallerim var ama kendime rakamsal ve zamansal hedefler koymuyorum." diye konuştu.Oyununa hayran olduğu ve örnek aldığı tenisçiler sorulan Zeynep, "Roger Federer'i çok seviyorum. Onun estetik oyunu çok hoşuma gidiyor. Çok mükemmel gözüktüğü için örnek alması zor bir oyuncu. Ama Federer'in örnek aldığım çok yanı var. Ben gerçekten çok güzel bir zamanda büyüdüm. Tenis çok zengindi. Sharapova, Serena Williams, Li Na, Kim Clijsters, Justine Henin vardı. Federer, Djokovic, Nadal vardı. O yüzden hepsini biraz örnek almaya çalışıyordum. Böyle spesifik bir isim yoktu aslında ama hepsine çok hayranım." cevabını verdi.Servis: Ivo KarlovicForehand: Roger FedererBackhand: Novak DjokovicFile önü oyunu: Ons JabeurVuruş çeşitliliği: Ons JabeurAyak hareketleri: Roger FedererMental dayanıklılık: Rafael Nadal