Zaynutdinov oynadı, Kazakistan kaybetti!

UEFA Uluslar Ligi Lig B 3. Grup maçında Slovenya, deplasmanda Kazakistan ile karşılaştı. Ortalyq Stadı'nda oynanan maçı Slovenya 1-0 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 55. dakikada Jan Mlakar'dan geldi.



Beşiktaşlı Zaynutdinov 90 dakika forma giydi. Adana Demirsporlu Aymbetov ise 64. dakikada kenara geldi.



Slovenya bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı. Kazakistan ise 1 puanla son sırada kaldı. Bir sonraki maçta Kazakistan, Avusturya ile 14 Kasım'da karşılaşacak. Slovenya ise aynı tarihte Norveç'i ağırlayacak.



