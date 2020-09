Zarba: "NBA süperstarlarına yeteri kadar faul düdüğü çalınmıyor"

NBA hakemi Zach Zarba, süperstar oyuncuların maçlar sırasında daha fazla özgürlük alanına sahip olup olmadığını açıkladı.



Zarba, ligdeki süperstar oyunculara maçlar sırasında daha fazla hareket özgürlüğü sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda, New York Times'tan Sopan Deb'e oldukça şaşırtıcı bir yanıt verdi.



17 yıllık tecrübesi olan bir hakem olan ve şu anda Walt Disney World'de NBA playofflarında da çalışan Zarba, ligdeki yıldız oyuncuların aslında "tüm düdükleri almadıklarını ve hak ettikleri kadar faul çalınmadığını" söyledi.



NYT ile Zarba'nın diyaloğu, şu şekilde gelişti:



New York Times: "Süperstarlar daha fazla özgürlük alanına sahip mi?"



Zarba: "Buna katılmam ve hatta ligimizdeki süperstar oyuncuların çoğunun tüm düdükleri almadığını ve hak ettikleri kadar faul çalınmadığını da söyleyebilirim."



New York Times: "Sizinle aynı fikirde olacaklardır."



Zarba: "Doğru. Aslında birçok pozisyonu çemberde bitiriyorlar ve o kadar güçlü ve hızlılar ki, el gözden daha hızlı olduğu için, geri dönüp baktığınız pozisyonlar oluyor ve 'Vay be, cidden faul yapılmış' diyebiliyorsunuz."



Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ve Houston Rockets yıldızı James Harden gibi NBA süperstarları, çembere her gittiklerinde (tepkileri göz önüne alındığında) faul yapıldığına inanıyorlar.



Zarba'nın yorumlarına göre, LeBron ve Harden'ın çemberdeki bitirme kabiliyetleri ve genel üst vücut kuvvetleri, aslında NBA maç hakemleri konusunda kendilerine zarar veriyor gibi görünüyor.