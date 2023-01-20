Zajc: '90 dakikayı domine ettik'

Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden Miha Zajc, 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi.



Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Zajc, maçın ardından şu ifadeleri kullandı;



"Zor bir maç olduğunu kabul etmeliyiz. 90 dakika boyunca maçı domine eden de bizdik. Maça iyi başladık ve gol attık. O golü yememeliydik. Çok fazla şans yarattık. Tur atlamayı hak ettik. Galibiyet serileri her zaman önemlidir. Bugün iyi bir performans ortaya koyduk. Bizim açımızdan önemli bir galibiyet oldu. Şimdi ligdeki maça odaklanacağız"





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