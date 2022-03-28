Yusuf Yazıcı Rusya'da gündeme oturdu!

Yusuf Yazıcı Rusya'da kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Rus devi CSKA Moskova'ya kısa sürede uyum sağlayan milli yıldız, golleri ile takımını sırtlamaya devam ediyor. Adeta Moskova'da yeniden doğan Yusuf Yazıcı, takımının şampiyonluk yolundaki ateşleyici gücü olmayı başardı. Milli yıldızın başarısı Rus basının da gündeminde



YUSUF YAZICI'YI TARİHE GEÇİREN REKOR!



Rus basınındaki haberlere göre, Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Ligi'ne performansı ile damgasını vurdu. Rusya'da çıktığı 4 maçta da gol atma başarısını gösteren 25 yaşındaki golcü orta saha, böylelikle Rusya'da bunu başaran ilk futbolcu olmayı başardı.



YUSUF YAZICI ŞAMPİYONLUĞU GETİREBİLİR



CSKA Moskova, Rusya Premier Ligi'nde lider Zenit'in 6 puan gerisinde. Rus basını, "CSKA oyuncularının inanılmaz formu göz önüne alındığında, Sergei Semak'ın takımı Zenit'î yakalamak ve geçmek oldukça mümkün." ifadelerine yer verdi.



Yusuf Yazıcı önderliğinde formdaki performansını sürdüren CSKA Moskova'nın formu Rusya'da manşetlerden düşmüyor.





İLGİLİ VİDEO