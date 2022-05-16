Yunus Akgün: "Galatasaray'a hazır döneceğim"

Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün: 'Galatasaray'a hazır döneceğim'
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16 Mayıs 2022 22:39
Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor'da forma giyen genç futbolcu, "İki takımı da tebrik ederim. Seyirciye güzel bir maç izlettik. Duygusal bir andı benim için, Galatasaray taraftarları beni destekliyor. Beklentinin farkındayım, hazır geleceğim inşallah. Bekletileri karşılamak istiyorum. Son haftalardaki formsuzluğumuz devam ediyor. Bugün bir ışık verdik. Son maçı kazanıp, galibiyetle bitirmek istiyoruz." dedi.

Yunus Akgün, Montella geldikten sonra yakaladığı için, "Montella hoca geldikten sonra bana çok yardımcı oldu. Bana yeteneğinin farkında ol ve daha çok çalış dedi. Ona çok teşekkür ederim. Kariyerimde çok önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

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