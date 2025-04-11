Yunus Akgün: "Bizim zamanlarımız yaklaşıyor"

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün: 'Bizim zamanlarımız yaklaşıyor'
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11 Nisan 2025 22:33
Süper Lig'de Galatasaray'ın Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlukla ilgili konhuşan Yunus Akgün "Samsunspor, ligin en iyi takımlarından birisi. Zor olacağını biliyorduk ama bugün mükemmel mücadele ettik. Güzel bir galibiyet oldu. Pozisyon vermeyen bir Galatasaray vardı. Final maçları. Mayıs zamanları, bizim zamanlarımız yaklaşıyor. Taraftarımızın desteğiyle şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Yunus Akgün ayrıca "Dizimden sakatlık yaşadım ama daha iyi hissediyorum. Son maçlara yaklaşıyoruz. En iyi şekilde katkı vermek istiyorum takımıma. İnşallah böyle devam ederim." ifadelerini kullandı.

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