Yunanistan'ın pişmanlığı; Bakasetas!

Yunan basını Anastasios Bakasetas'ın Trabzonspor'la şampiyonluğa koştuğunu vurguladığı haberde; oyuncunun eski kulübü AEK'yı yerden yere vurdu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Yunanistan'ın pişmanlığı; Bakasetas!
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30 Ocak 2022 13:23
Anastasios Bakasetas
Anastasios Bakasetas
Trabzonspor
Anastasios Bakasetas'ın Trabzonspor'la şampiyonluğa koştuğunu vurgulayan Yunan basını, oyuncunun eski kulübü AEK'yı yerden yere vurdu.

Haberin içeriğinde; "Bakasetas kendisine zulmedenlere teşekkür ediyor. AEK onu satmadı, kovdu hem de 500 bin euro gibi komik bir miktara... Şu an Trabzonspor'un lideri ve şampiyonluğa koşuyor. Değeri de 10 milyon euroyu aştı." denildi.

Devamında, "Kariyeri Türkiye'ye gittikten sonra başladı. Seçtiği yol zor olandı ama ayağa kalkmayı başardı" ifadeleri kullanıldı. 

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