Youssef En-Nesyri'den Al Nassr'a ret!

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Al Nassr'ı geri çevirdi.
Fransız basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'ye transferinden önce de Faslı futbolcu ile ilgilenen Al Nassr, En-Nesyri'ye önemli bir teklifte bulundu.
EN-NESYRI KABUL ETMEDİ
2025 yılında ülkesinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda boy göstermek için Avrupa'da kalmak isteyen En-Nesyri ise Al Nassr'dan gelen bu önemli teklifi kabul etmedi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde Sevilla'da 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe'de bu sezon şu ana kadar 25 maçta süre bulan En-Nesyri, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.
Fransız basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'ye transferinden önce de Faslı futbolcu ile ilgilenen Al Nassr, En-Nesyri'ye önemli bir teklifte bulundu.
EN-NESYRI KABUL ETMEDİ
2025 yılında ülkesinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda boy göstermek için Avrupa'da kalmak isteyen En-Nesyri ise Al Nassr'dan gelen bu önemli teklifi kabul etmedi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde Sevilla'da 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe'de bu sezon şu ana kadar 25 maçta süre bulan En-Nesyri, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.