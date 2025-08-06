Yedinci NBA sezonuna girmeye hazırlanan yıldız oyun kurucu Trae Young, Atlanta Hawks'tan hâlâ bir kontrat uzatma teklifi almamış olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.ESPN'den Marc J. Spears'ın NBA Today programında aktardığına göre, Young'ın vücut dili ve sosyal medyada yaptığı gizemli paylaşımlar, kulüple olan ilişkisinde rahatsızlık sinyalleri veriyor.diyen Spears, organizasyonun hâlâ yıldız oyuncusuna net bir plan sunmadığını vurguladı.26 yaşındaki Young, 2025-26 sezonunun sonuna kadar garanti kontrata sahip; 2026-27 sezonu içinse oyuncu opsiyonu bulunuyor. Ancak bu seviyedeki oyuncular genellikle son yıl öncesinde uzatma teklifi alıyor.Young, 2018 yılında Atlanta'ya geldiğinden bu yana takımın yüzü konumunda. Kariyerinde 25.3 sayı ve 9.8 asist ortalamalarıyla oynayan yıldız guard, geride kalan sezonda ise 24.2 sayı ve kariyer rekoru olan 11.6 asist ortalamaları yakaladı.Ancak takım performansı, özellikle 2021'deki Doğu Konferansı Finali'nden bu yana düşüş gösterdi. Hawks, son yıllarda ilk turdan öteye geçemedi.Young, 2021'de 5 yıl ve 215 milyon dolarlık bir uzatma imzalamıştı. Yeni toplu iş sözleşmesine göre, Hawks ona bu yaz bir yeni uzatma teklifi sunabilirdi.