Yorum: Galatasaray - Erzurumspor

Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray'ın gollerini Mustafa Muhammet attı. Karşılaşmanın ilk yarısında neler oldu, ikinci yarıda bizi bekliyor?



RIDVAN DİLMEN



Beşiktaş ve Galatasaray'ın isimlerini değiştirin. Motor 20 dakika soğuktu. Isındı ve işi bitirdi. Denizlispor'dan daha etkiliydi Erzurumspor. Galatasaray'da motor ısınınca 2 gol ve 1 direk. Çok ısındı.



Mustafa Muhammed bir mermi attı. Direğe vurdu, yere vurdu, direğe vurdu, şiddeti kesilmedi topun. Yan hakemin de başarısı var golde. Yardımcı hakemin tecrübesi de golü getirdi. Bayrağı kaldırabilirdi. Benim futbol aklıma göre bu pozisyon ofsayt değil. Yardımcı bayrağı kaldırsa güzel gol giderdi.



Erzurum fena takım değil. 2-0 geride. Kolay mı bu saatten sonra çevirmek, değil. Fatih Terim olsam devrede ikili ön orta sahaya geçerim. Dengeli oynar, Onyekuru gibi oyuncularla 3-4'e giderim. Dünkü maçın benzeri bir tablo var. İlk 20 dakikada motor açılmadı, motor açılınca da 2-0 oldu.



Kötü zeminde iyi futbol oynanmıyor. Kötü zeminde Onyekuru'ya uzun top atıldı, kötü yere bir çarptı top havalandı ve sahada kaldı. Taca gidecek zannediyordu. Zeminler o kadar kötü ki... 2021'lerde Türkiye'de zeminlerin yüzde 50'si iyi değil. Dezavantaj. İlk goller falan da duran toplarla buluyor. Onyekuru gibi oyuncular sevmez. Köşeye vuracakken top seker.



2-0 nefret ettiğim bir skordur. Rakip 1 gol bulursa daha etkili olabilir. Ancak, dönmesi çok zor buradan.



ERMAN TOROĞLU



Galatasaray, bildiğimiz Galatasaray gibi oynuyor. Rakip biraz geldi ama vitaminsiz geldi, arkaya sarkamadılar. Galatasaray çabuk top döndürüyor, araya top sokuyor. Top dönünce denge bozuluyor. Çok çoğalamadılar, çoğalınca gol attılar. Etebo'nun sarı kartı var, ben olsam oyundan alırım, sarı karta çok müsait bir oyuncu tipi. Bana sorsan sarı kartı tartışılır. Galatasaray'ın 2. golü benim yorumuma göre net ofsayt. Herkes bir yorum yapabilir, kaldı, gitti diye.



"Galatasaray'ın 2. golü benim yorumuma göre net ofsayt. Herkes bir yorum yapabilir, Arda Turan kaldı, gitti diye. Arda hareketlendiği topa giderken son anda duruyor, arkadaşı gol atıyor. Oyuncu ofsatta ise, oyunun içine girmeyeceksin."



