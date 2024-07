Yılmaz Göktekin: 'Takım olarak final hedefimiz en iyi 8'e girmek'

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin, takım olarak ilk kez mücadele edecekleri 2024 Paris Olimpiyatları'nda finali hedeflediklerini söyledi.



Paris 2024 Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Emre Dodanlı'dan oluşan takımla mücadele edecek Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, İzmir'deki kamp çalışmalarının ardından Türkiye'deki son hazırlık etabı için Antalya'ya geçti.



Son dönemde birçok başarıya imza atılan artistik cimnastikte Tokyo Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan ile gelen madalyanın ardından yeni başarılar için gözler Paris Olimpiyatları'na çevrildi.



Başantrenör Yılmaz Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'ndaki dereceleriyle Paris Olimpiyatları için kota aldıklarını ve çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.



Olimpiyatlara kadar ikisi yedek olmak üzere 7 kişi ile çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Göktekin, "Sporcularımızın verimi, performansı gayet iyi düzeyde. Şu an tüm eksikler tamamlandı, ufak tefek sakatlıklar, ağrılar giderildi. Şu anda her şey yolunda diyebilirim." dedi.



Göktekin, artistik cimnastikte son dönemde alınan başarıların sürdürülebilir olması için çalıştıklarını kaydederek, şöyle konuştu:



"Takım olarak olimpiyatlara gitmemiz artık cimnastik ülkesi olduğumuzun bir göstergesi. Bunun sürdürülebilir olması ve devamının gelebilmesi için 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na da hedefimiz takım olarak katılabilmek. Çok deneyimli bir kadroya sahibiz. Bu kadrodan 4 yıl sonra devam edecek ve bırakacak olanlar var. 8 yıllık bir planlamayla hareket ederek teknik kadroyu oluşturup, ülkemizi 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yine takım olarak temsil etmeyi hedefliyoruz."



En iyi 8 ülke arasına girme hedefi



2024 Paris Olimpiyatları için Dünya Şampiyonası'nda 10. olarak en iyi 12 ülke arasına girdiklerini hatırlatan Göktekin, sözlerini şöyle tamamladı:



"Paris'te de günümüzde olursak, takım olarak final hedefimiz en iyi 8'e girmek. Çok zor değil. Takım olarak ilk defa mücadele edeceğiz. Onun bir heyecanı var ama bireysel anlamda sporcularımızın çok iyi olduğu aletler var. Bir önceki olimpiyatta elde edilmiş tecrübeleri var. Sporcularımızın bireysel olarak iyi olduğu aletlerde de finale kalma hedefimiz var. Finale kalan her sporcunun yüzde 50 madalya alma şansı var. O günkü performansı, odaklanması... Hep birlikte o anı yaşayacağız ve başarıya ortak olacağız."





