Yıldız satranççıların Ankara kampı sona erdi

Ankara'da, Küçükler ve Yıldızlar Ulusal Takım'dan oluşan 140 sporcunun katıldığı kamp sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yıldız satranççıların Ankara kampı sona erdi
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08 Temmuz 2023 17:14
2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Ulusal Takım Havuzu Satranç Genel Kampı, sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çubuk Fatma Hanım KYK Kadın Öğrenci Yurdu'nda 14 antrenör gözetimde düzenlenen kampa 7-18 yaş arası 140 sporcu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, oldukça keyifli ve verimli geçen kampın çevrimiçi devam edeceğini belirtti.

Kampının son gününde turnuva düzenlendiğini aktaran Tulay, 12 kategoride dereceye giren sporculara kitap hediye edildiğini kaydetti.

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