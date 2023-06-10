Yerry Mina'dan Beşiktaş'a yüksek tarife

Gelecek sezon için stoper transfer transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta, Yerry Mina ismi önerilmişti. Kolombiyalı stoper istediği ücretlerle dudak uçuklattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Yerry Mina'dan Beşiktaş'a yüksek tarife
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10 Haziran 2023 13:48
Son güncelleme 10 Haziran 2023 13:53
Stoper hattında Welinton'la yollarını ayıran Beşiktaş, Romain Saiss'i de satmaya hazırlanıyor. Bundan dolayı savunma bölgesine en az 2 takviye yapması beklenen Beşiktaş, öncelikli hedefleri arasına Yerry Mina'yı da almıştı. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'la sözleşmesi sona eren Kolombiyalı stoperin menajerler aracılığıyla önerilmesi sonrasında pazarlıklarına başlayan Beşiktaş, yüksek bir taleple karşılaştı.

TALİPLİSİ ÇOK

Boşta olmasından dolayı birçok talibi bulunan Mina'nın, 2.5 milyon Euro garanti ücret, 3 milyon Euro imza parası ve üç senelik sözleşme istediği belirtildi. 28 yaşındaki 1,95'lik stoperin yıllık maliyetinin 3,5 milyon Euro seviyesine ulaşması sonrası Beşiktaş, bu transferi askıya alma noktasına geldi.

YALNIZCA 8 MAÇTA OYNADI

Kolombiyalı stoper Yerry Mina bu sezon yalnızca 8 maçta görev aldı. Mina çıktığı bu karşılaşmlarda 2 gol katkısı sağladı.

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