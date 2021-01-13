Yeni Malatyaspor'a 2 yıldızından kötü haber!

Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh'in 1-3 hafta ile Afriyie Acquah'ın ise 2-4 hafta oynayamayacağı açıklandı.

, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'a 2 yıldızından kötü haber!
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13 Ocak 2021 12:52
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh ile Afriyie Acquah'tan kötü haber geldi.

Yeni Malatya'dan Ferdi Durdu'nn haberine göre; Sarı siyahlı kulüp, ligin 18.haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ileri uç oyuncusu Benjamin Tetteh ve orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'ın sağlık durumlarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, Kayserispor müsabakasında arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Tetteh'in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda GRADE 1 STRAIN (Adale zorlanması) tespit edildiğini, tahmini olarak 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Ayaz, yine Kayserispor maçında dizine darbe alan Afriyie Acquah'ın muayene ve tetkikleri sonucunda iç yan bağlarında birinci derece zorlanma ve dizinde ödem tespit edildiğini, tedavisine başlandığını ifade etti.

Ayaz, Acquah'ın 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü belirtti.



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