Yeni Malatyaspor, rahat bir nefes almak için Hatay'ı ağırlıyor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.



Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.



Süper Lig'in 7 haftasında 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6 puan toplayan sarı-siyahlı ekip, Hatayspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.



Dört haftadır galibiyet hasreti çeken Yeni Malatyaspor, rakibini yenerek rahat bir nefes almak istiyor.



Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamlayan Yeni Malatyaspor'da, Kulüp Başkanı Adil Gevrek de antrenmanı takip etti.



