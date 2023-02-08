Yarım saat arayla önce bebeği, sonra annesi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da, 3,5 yaşındaki çocuğun enkazdan kurtarılmasından yarım saat sonra annesine de ulaşıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yarım saat arayla önce bebeği, sonra annesi kurtarıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2023 09:26
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Eski Saray Mahallesi'ndeki bir enkazdan seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde 38 yaşındaki Fatma Tanık, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kadının, aynı enkazdan depremin ardından 45 saat sonra kurtarılan ve yarım saat önce hastaneye kaldırılan 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık'ın annesi olduğu öğrenildi.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ