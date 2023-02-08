Yarım saat arayla önce bebeği, sonra annesi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Eski Saray Mahallesi'ndeki bir enkazdan seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde 38 yaşındaki Fatma Tanık, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kadının, aynı enkazdan depremin ardından 45 saat sonra kurtarılan ve yarım saat önce hastaneye kaldırılan 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık'ın annesi olduğu öğrenildi.
Eski Saray Mahallesi'ndeki bir enkazdan seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde 38 yaşındaki Fatma Tanık, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kadının, aynı enkazdan depremin ardından 45 saat sonra kurtarılan ve yarım saat önce hastaneye kaldırılan 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık'ın annesi olduğu öğrenildi.
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