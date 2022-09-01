Yann Karamoh'un yeni adresi belli oldu

Avrupa'da transferin son saatlerinde imzalar üst üste atılıyor.
Son olarak geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te tamamlayan 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Yann Karamoh, sezon sonuna kadar Parma'dan Torino'ya kiralandı.
Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Yann Karamoh, 4 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Son olarak geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te tamamlayan 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Yann Karamoh, sezon sonuna kadar Parma'dan Torino'ya kiralandı.
Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Yann Karamoh, 4 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
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