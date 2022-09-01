Yann Karamoh'un yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te tamamlayan Fransız kanat oyuncusu Yann Karamoh, Parma'da Torino'ya kiralandı

Haber; Sporx.com dış haberler
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Yann Karamoh'un yeni adresi belli oldu
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01 Eylül 2022 23:02
Avrupa'da transferin son saatlerinde imzalar üst üste atılıyor.

Son olarak geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te tamamlayan 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Yann Karamoh, sezon sonuna kadar Parma'dan Torino'ya kiralandı.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Yann Karamoh, 4 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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