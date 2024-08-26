Yalovaspor Basketbol 3 oyuncuyla anlaşma sağladı

Yalovaspor Basketbol, Sloven oyuncu Martin Krampelj, Boran Güler ve Kadir Bayram ile anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yalovaspor Basketbol 3 oyuncuyla anlaşma sağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2024 15:25
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yalovaspor Basketbol, 3 oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Yeşil-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki Sloven basketbolcu Martin Krampelj ve 23 yaşındaki Boran Güler'i kadrosuna katarken, geçen sezon da takımda bulunan 28 yaşındaki Kadir Bayram'la yeniden anlaştı.

Tarihinde ikinci kez Süper Lig'de boy gösterecek Yalovaspor Basketbol, daha önce Travis McConico, Egemen Güven, Alonzo Verge ve Çağatay Özkan'ı transfer etmiş, geçen sezon kadroda bulunan Ege Özçelik'le de tekrar el sıkışmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery