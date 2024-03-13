Yalçın Koşukavak, öğrencilerle buluştu

Boluspor Teknik Direktörü Koşukavak ve 3 futbolcu öğrencilerle buluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yalçın Koşukavak, öğrencilerle buluştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2024 13:19
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak ve 3 futbolcu, öğrencilerle bir araya geldi.

Teknik direktör Koşukavak ile futbolcular Daniel Avramovski, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolunay Artuç, özel bir okulda söyleşiye katıldı.

Koşukavak, okul girişinde öğrencilerin topunu ve üzerlerindeki formaları imzaladı. Daha sonra Koşukavak ve futbolcular, okulun spor salonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Başarıyı neye bağladığının sorulması üzerine Koşukavak, kötü başlangıç yapan Boluspor'da göreve gelmesinin ardından oyuncuların kendine inandığını, inancın ardından başarının geldiğini söyledi.

Koşukavak, teknik direktörlerin senarist gibi olduğunu dile getirerek, "Senaryoyu yazar, oyuncular da oynar. Teknik direktörlerin senaryosuna oyuncular hayat verir. Oyuncular olmazsa o senaryo ölür." dedi.

Başarı için fazla çalıştıklarını vurgulayan Koşukavak, "4 ay belki de günde 2 saat uykuyla çalıştım. Size de bir tavsiyede bulunayım; bence insan için zor bir şey yok. Çok çalışırsanız, çok inanırsanız bütün negatifleri pozitife çevirebilirsiniz." diye konuştu.

Koşukavak, zor bir süreçten geçtiklerine değinerek, "Devre arasında 7-8 oyuncu transfer ettik. Şu an iyi durumdayız. Küçük şehrin büyük öyküsünü yazmak inşallah bizlere nasip olur." ifadesini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery