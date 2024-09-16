Yalçın Koşukavak: 'İki geçiş ile maçı verdik'

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Esenler Erokspor'a 2-1 yenildikleri maçta iyi oynadıkları ama istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koşukavak, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Tamamen rakip yarı sahada oynadığımız, topa sahip olup bu kadar rakip kaleye yakın oynadığımız bir maçı 2 geçiş hücumu sonucunda kaybettik." dedi.



Bu mağlubiyetten ders çıkaracaklarını dile getiren Koşukavak, şunları kaydetti:



"Rakip 5-4-1 dizilişiyle oynadı. Geçen hafta biz de deplasmanda böyle oynadık. Bu ligde böyle zor oyunlar var. Alt liglere benzemiyor, rakipler daha iyi savunmalar yapıyor, daha kalabalık bekliyorlar. Deplasmanda geçiş hücumu kovalıyorlar ve böyle skorlar oluyor. Biz de geçen hafta Pendik'te buna benzer bir oyunla kazandık. İyi bir kadromuz var, oyuncularım çok istediler, kazanmak için çok çaba sarf ettik ama futbol bazen isteyince olmuyor. "





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