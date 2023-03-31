Xavi Hernandez'den Messi açıklaması

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Lionel Messi'nin takıma olası geri dönüşü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi Hernandez'den Messi açıklaması
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31 Mart 2023 16:59
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Elche karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, takıma geri döneceği haberleri çıkan Lionel Messi için, "Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var. Eğer takıma geri dönerse, şu andan itibaren imza atana kadar çok süre var. Geri dönüşü görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Ama önümüzdeki ay iki kupa için müdacale edeceğiz ve bunun hakkında konuşmanın zamanı değil." ifadelerini kullandı.

Xavi, sözlerine, "Eğer geri dönmek istiyorsa, onu dinleyeceğiz. Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım." diye devam etti.

Takımın Messi sonrası dönemde ilk şampiyonluğunu kazanmasına odaklandığını söyleyen 43 yaşındaki teknik adam, medyaya da eleştiride bulundu ve, "Konuyu değiştirme konusunda uzmansınız. Neden transferden bahsedildiğini anlamıyorum. Şampiyonluk kazanmaktan bir adım uzaktayım ve şimdi transferden bahsediyoruz" dedi.

Barcelona Başkan Vekili Rafa Yuste de, Messi'nin takıma geri dönmesi için görüşme yaptıklarını açıklamıştı.

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