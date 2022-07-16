Xavi Hernandez, ABD'ye gidemedi

Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, takımla birlikte Amerika Birleşik Devletleri kampına gidemedi.
İspanyol teknik adamın, oyunculuk döneminde İran'da 3 maça çıkması nedeniyle pasaportunda sorun yaşadığı belirtildi.
Xavi için özel izin alınacağı ve genç hocanın pazartesi günü takıma katılmasının beklendiği aktarıldı.
Barcelona, ABD'deki hazırlık kampında; Inter Miami, Real Madrid, Juventus ve New York Red Bull ile karşılaşacak.
İspanyol teknik adamın, oyunculuk döneminde İran'da 3 maça çıkması nedeniyle pasaportunda sorun yaşadığı belirtildi.
Xavi için özel izin alınacağı ve genç hocanın pazartesi günü takıma katılmasının beklendiği aktarıldı.
Barcelona, ABD'deki hazırlık kampında; Inter Miami, Real Madrid, Juventus ve New York Red Bull ile karşılaşacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ