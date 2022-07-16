Xavi Hernandez, ABD'ye gidemedi

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, pasaportunda yaşadığı sorun nedeniyle takımla birlikte ABD'ye seyahat edemedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi Hernandez, ABD'ye gidemedi
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16 Temmuz 2022 17:34
Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, takımla birlikte Amerika Birleşik Devletleri kampına gidemedi.

İspanyol teknik adamın, oyunculuk döneminde İran'da 3 maça çıkması nedeniyle pasaportunda sorun yaşadığı belirtildi.

Xavi için özel izin alınacağı ve genç hocanın pazartesi günü takıma katılmasının beklendiği aktarıldı.

Barcelona, ABD'deki hazırlık kampında; Inter Miami, Real Madrid, Juventus ve New York Red Bull ile karşılaşacak.

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