NBA'den bir takım yöneticisi, Minnesota Timberwolves'un Karl-Anthony Towns takasını eleştirerek, takımın "büyük bir geri adım attığını" iddia etti.



Towns'ı Donte DiVincenzo, Julius Randle ve Keita Bates-Diop karşılığında New York Knicks'e gönderen büyük takasın ardından, NBA'den bir yönetici, Timberwolves'un "rekabetçi anlamda bir adım geriye attığını" öne sürdü.



Sportskeeda'dan Mark Medina, yöneticinin "Büyük bir geri adım attılar. Julius gerçekten iyi bir hücum oyuncusu, ancak KAT gibi şut atamıyor. Anthony Edwards ve Julius'u birlikte sahada oynatmanın zor olacağını düşünüyorum. Ant, boş alana ihtiyaç duyan bir oyuncu. Ancak Julius ve Rudy (Gobert) birlikte sahadayken, boş alan olmayacak." ifadelerini kullandığını aktardı.



Towns geçtiğimiz sezon maç başına ortalama 21,8 sayı, 8,3 ribaund ve 3,0 asist kaydetmiş ve üç sayı çizgisinin gerisinden %41,6 şut isabetiyle oynamıştı.



Minnesota, sezonunu 22 Ekim'de Crypto.com Arena'da Los Angeles Lakers'a karşı açacak.



