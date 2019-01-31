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Wolverhampton, Jonny'nin bonservisini aldı

Wolverhampton, Atletico Madrid'den kiraladığı Jonathan Castro Otto'nun (Jonny) bonservisini aldı.

Kaynak: AA
Wolverhampton, Jonny'nin bonservisini aldı
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31 Ocak 2019 14:29
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers, sezon başında İspanya ekibi Atletico Madrid'den kiraladığı Jonathan Castro Otto'nun (Jonny) bonservisini aldı.

Wolverhampton Kulübü, 24 yaşındaki İspanyol sol bek Jonny ile 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Wolverhampton'ın Jonny'nin transferi için Atletico Madrid'e yaklaşık 18 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.

Ülkesinin Celta Vigo takımının altyapısından yetişen Jonny, geçen yıl Atletico Madrid'e transfer olmuş ve Wolverhampton'a kiralanmıştı. Bu sezon Wolverhampton'da 22 maça çıkan Jonny, birer gol ve asistle oynadı.

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