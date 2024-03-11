William Gallas'tan Chelsea'ye Ronaldo eleştirisi!

Chelsea'nin eski savunma oyuncusu William Gallas, Cristiano Ronaldo konusunda kulübe eleştiride bulundu.



Gallas, Manchester United'ın 2022 yılında Ronaldo'nun sözleşmesini feshetmesinin ardından Chelsea'nin Portekizli yıldız için harekete geçmemesini bir hata olarak değerlendirdi.



Fransız eski futbolcu, "Chelsea, Ronaldo ile sözleşme imzalamadı ve hata yaptı. Ronaldo boştaydı ve Chelsea onun için iyi bir seçenek olabilirdi. Herkes, Ronaldo'nun soyunma odasında ne kadar önemli olabileceğini biliyor. Kazanma zihniyeti getirir ve bu takıma fayda sağlardı. Bu Chelsea'nin yaptığı bir hataydı" sözlerini kullandı.



Manchester United'ın Kasım 2022'de sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo, 2023 yılının başında ise Al Nassr'a transfer olmuştu.





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