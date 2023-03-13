Wilkins: "Jaylen Brown'ı kendime benzetiyorum"

Atlanta Hawks efsanesi Dominique Wilkins, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown'ın ona kendisini anımsattığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wilkins: 'Jaylen Brown'ı kendime benzetiyorum'
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13 Mart 2023 15:32
Atlanta Hawks efsanesi Dominique Wilkins, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown'ın ona kendisini anımsattığını söyledi.

Celtics yıldızına büyük övgüler yağdıran Wilkins, Brown'ın "en iyilerden biri olmak istediğini" belirterek, ona kendisini hatırlattığını şu sözlerle belirtti:

"Onu geçmişte burada, Atlanta'da henüz genç bir çocukken izlemiştim. O zamanlar fiziği sayesinde, çocuklar arasında koca bir adam gibiydi ve herkesten çok daha güçlüydü. Ligin en iyilerinden olmak istediği için, her sene kendini geliştirdi ve üzerine koydu.

Her zaman severek izlemişimdir ve oynama şeklini de takdir etmişimdir. Korkusuzca oynuyor ve kendinden cüsseli adamlara karşı temas almaktan asla çekinmiyor. Yaptığı birçok şey, bana kendimi hatırlatıyor."

Brown, Celtics formasıyla bu sezon 26.3 sayı, 6.9 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarına sahip.

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