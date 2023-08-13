Wilfried Zaha: 'Çok mutluyum'

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, Kayseri maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Zaha yaptığı paylaşımda, "Maçta daha fazlasını yapabilmeyi istedim ancak kısa süre de olsa görev aldığım için mutluyum." dedi.
Zaha ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bir sonraki maçı, dört gözle bekliyorum."
Zaha yaptığı paylaşımda, "Maçta daha fazlasını yapabilmeyi istedim ancak kısa süre de olsa görev aldığım için mutluyum." dedi.
Zaha ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bir sonraki maçı, dört gözle bekliyorum."
🤔Wilfired Zaha'nın performansını nasıl buldunuz? pic.twitter.com/G82B9KNYSZ
— Sporx (@sporx) August 12, 2023