Wilfried Zaha: "Çok mutluyum"

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, Kayseri maçı sonrası görüşlerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha: 'Çok mutluyum'
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13 Ağustos 2023 01:50
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, Kayseri maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Zaha yaptığı paylaşımda, "Maçta daha fazlasını yapabilmeyi istedim ancak kısa süre de olsa görev aldığım için mutluyum." dedi.

Zaha ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bir sonraki maçı, dört gözle bekliyorum."

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